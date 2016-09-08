說謊奧運泳將洛克特 被罰禁賽10個月
里約奧運期間謊稱遭歹徒持槍搶劫的美國游將洛克特，經國際奧會（IOC）、美國游泳協會（USA Swimming）與美國奧會商議，決定判罰他禁賽10個月，以儆效尤。
根據「今日美國報」（USA Today）與娛樂消息網站TMZ報導，雖然這個懲處並非終生禁賽，不過程度上算是嚴重的。之前美國泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），曾因2度酒駕被處禁賽6個月。
報導說，美國奧會內部曾討論，費爾普斯的行為恐危及其他人生命安全，也不過禁賽6個月，但是洛克特（Ryan Lochte）因說謊就禁賽10個月，似乎太嚴厲了。
至於當時跟著他的其餘隊友，像是班特茲（GunnarBentz）、康格（Jack Conger）、費根（Jimmy Feigen）則被處禁賽4個月。
里約奧運期間，洛克特與3名隊友宣稱在里約搭計程車，遭扮成持槍員警的男子搶劫。
事後經過當地警方深入調查才發現，洛克特等人破壞加油站的洗手間，被持槍的保安要他們賠償損失才能走人。洛克特因此形象大壞，導致多個找他代言商品的廠商，紛紛取消與他的合作。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。