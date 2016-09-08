說謊奧運泳將洛克特 被罰禁賽10個月

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里約奧運期間謊稱遭歹徒持槍搶劫的美國游將洛克特，經國際奧會（IOC）、美國游泳協會（USA Swimming）與美國奧會商議，決定判罰他禁賽10個月，以儆效尤。

根據「今日美國報」（USA Today）與娛樂消息網站TMZ報導，雖然這個懲處並非終生禁賽，不過程度上算是嚴重的。之前美國泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），曾因2度酒駕被處禁賽6個月。

報導說，美國奧會內部曾討論，費爾普斯的行為恐危及其他人生命安全，也不過禁賽6個月，但是洛克特（Ryan Lochte）因說謊就禁賽10個月，似乎太嚴厲了。

至於當時跟著他的其餘隊友，像是班特茲（GunnarBentz）、康格（Jack Conger）、費根（Jimmy Feigen）則被處禁賽4個月。

里約奧運期間，洛克特與3名隊友宣稱在里約搭計程車，遭扮成持槍員警的男子搶劫。

事後經過當地警方深入調查才發現，洛克特等人破壞加油站的洗手間，被持槍的保安要他們賠償損失才能走人。洛克特因此形象大壞，導致多個找他代言商品的廠商，紛紛取消與他的合作。1050908

(中央社)