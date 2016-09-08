港灣論壇 陳菊：跨出港灣城市合作第一步
為期3天的「2016全球港灣城市論壇」今天閉幕，高市長陳菊說，這次論壇只是港灣城市合作共榮第一步，在論壇學習到的經驗，以及在高雄所促成合作計畫，將以兩年的時間付諸實踐。
陳菊表示，兩年後，當再度聚會迎接第2屆全球港灣城市論壇時，希望有更多的民間參與，包括文化、經貿、技術層面，有更多實質的交流。
閉幕典禮中，各城市代表親筆簽署「2016全球港灣城市論壇宣言」，並宣讀城市間對於產業轉型、永續發展、跨域合作及海洋文化等議題所達成的共識。
陳菊表示，3天來大家聚集在這裡，交換城市治理經驗，討論港灣城市共同面臨的挑戰，並尋找可能的對策，期待能打造更有效率、更有活力、環境永續發展的港灣城市，這也是高雄發起港灣城市論壇最大的目的。
陳菊說，港灣城市的領導者對世界潮流都有敏感的嗅覺、有遠見、散發著自信，面對挑戰時常能提出有創意的對策，並能引導各自國家的經濟發展。這3天所有港灣城市之間有許多互動，包括高雄市和巴拿馬市簽署姐妹市，市長圓桌會議論壇各個國家分享港灣城市治理經驗和可合作的項目。
她期待透過互相合作共同面對港灣城市所面臨的挑戰，例如環保、海洋永續發展等問題。1050908
(中央社)
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