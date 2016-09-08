雲嘉首座IMAX影院動土 107年完工

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雲嘉地區第一座IMAX影院，位於嘉義市民族路與成仁街口的in89嘉義豪華影城今天動土，將規劃11個旗艦影廳及2個超級巨幕廳，預計107年完工。

嘉義市長涂醒哲、嘉義市議會議長蕭淑麗、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、映集團董事長蔡榮華等人出席開工動土儀式。

in89嘉義豪華影城將打造地下3樓、地上8樓的複合式空間，佔地600多坪，規劃有11個旗艦影廳及2個超級巨幕廳，102年起籌劃，今年6月中取得建照，預計107年完工。

涂醒哲表示，映集團引進IMAX全球頂級影像極致工藝的電影放映系統，提升雲嘉民眾視聽享受；影城與文化公園、文化路商圈連成一氣，將提供在地民眾和遊客休閒新選擇，活絡城市商機及就業機會。

映集團執行長蔡政宏表示，早期嘉義市成仁街附近戲院林立，為嘉義電影文化發源地，影城所在位置就是「國民戲院」舊址，在這具有歷史人文藝術氣息的位置，有著更深一層的意義。

蔡政宏指出，in89豪華嘉義影城將為雲嘉地區帶來5項第一：第一座IMAX影院、第一座MX4D影廳、第一座DOLBY ATMOS杜比全景聲影廳、第一座全雷射放映影城，以及第一座擁有雙大廳、2000席影城。1050908

(中央社)