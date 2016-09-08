慢性腎病患者有福！興大成功開發新藥

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號稱全球第一台「核酸手持式檢測儀」，只要花費30分鐘，就能了解食物中是否還基改食材。（林欣儀攝）

腎臟病患者有福了！中興大學材料系教授汪俊延與博士生龍永豐攜手，成功研發「Mg-Fe-Cl奈米層狀雙氫氧化物新型口服磷結合劑」，可降低血液中血磷、尿素氮等指數，嘉惠慢性腎臟病患。此外，中山醫大也與瑞基海洋產學合作，將針對基改食品嚴格把關。

汪俊延指出，台灣20歲以上慢性腎臟病盛行率約10％，粗估超過200萬人，且高血磷症會增加腎臟病患者住院與心血管病變死亡率，為此，特別開發出Mg-Fe-Cl奈米層狀雙氫氧化物，可有效且穩定吸收65%磷酸根離子，研究成果已於國際期刊正式發表。

汪俊延說，早期的磷結合劑含有鈣或鋁，長期服用可能導致心血管、軟組織鈣化等副作用，新型的磷結合劑雖不含鈣或鋁，但價格昂貴且有令患者不適等副作用，接下來將與獸醫系合作進行動物實驗，提升藥物安全性。

中山醫大上午則與瑞基海洋簽訂產學合作，由該公司提供20台「核酸檢測儀器」給學生使用，只要將食物與測試劑放入儀器中，30分鐘就能分辨是否含基改食材，校方強調，未來將深入社區協助檢測，盼透過產學合作捍衛食安。

(中時)