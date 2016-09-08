藍正龍、許瑋甯過來人 都說金鐘入圍「心苦」
第51屆金鐘獎入圍名單於今天(9/8)下午2點揭曉，評審委員會主任委員導演李祐寧表示，今年金鐘獎共有1949件申請，尤其演員獎的部份報名人數特別多，競爭尤其激烈，而去年金鐘獎視帝得主的藍正龍及去年金鐘最佳女配角得主許瑋甯，在今年共同擔任揭獎人，現場跟媒體分享了參與金鐘盛會的感受，竟不約而同表示，入圍者得克服的，是「心苦」。
藍正龍與許瑋甯共同擔任今年金鐘獎的揭獎人，分別宣布最佳男主角與最佳女主角獎的入圍人選，今年沒參與競爭的兩人，揭曉時紛紛表示替演員們緊張，許瑋甯表示，因為知道自己的圈內朋友們帶著作品有報名，因此看名單時格外期待，她更說去年自己入圍時，多虧了當時正在做電影後製配音，才得意用忙碌工作來分散注意力，稍微減輕了壓力，她更提到入圍今年視帝獎項、現正一起拍攝《麻醉風暴2》的吳慷仁，透露有當面跟他談金鐘一事，見他成了入圍者，很是開心。
藍正龍則表示，去年知道自己入圍後很痛苦，一直持續到公佈的那一天，因為不能否定別人而後肯定自己，既希望拿獎得到肯定，也希望大家都好，笑稱這煎熬的過程有點像懷孕，而他也特別提到了吳慷仁，透露聽過他說自己在演員之路上較晚起步之類，但覺得吳慷仁如今的演出實力以及現在的年紀，配合起來拿捏得很好，因此很替他開心，覺得好友現在面對金鐘正是時候。
(中時電子報)
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