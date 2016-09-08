開播19年0金鐘 《娛百》賀入圍綜藝節目獎

《娛樂百分百》入圍今年金鐘綜藝節目獎。（圖／資料照片，八大提供）

《娛樂百分百》臉書開心宣布入圍綜藝節目獎。（圖／取自娛樂百分百臉書）

2016第51屆電視金鐘獎入圍名單今(8日)公布，今年電視圈遇到綜藝寒冬，許多節目都紛紛宣告停播或轉戰網路，唯一倖存的娛樂新聞節目《娛樂百分百》稍早獲選入圍綜藝節目獎，製作單位開心在臉書說：「一年的辛苦值得了！」

娛樂新聞類節目盛行時期三強鼎立，TVBS-G《娛樂新聞》、三立都會台《完全娛樂》、八大《娛樂百分百》各有擁護者，但隨著《娛樂新聞》停播，《完全娛樂》上月底轉為網路播出、周末電視播出精華版後，僅剩1997年開播至今19年的《娛樂百分百》可在電視上跟觀眾見面，一路走來，實屬不易。

去年《娛樂百分百》主持人羅志祥及黃鴻升（小鬼）首度入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，但該獎最後由《全球中文音樂榜上榜》黃子佼奪去，今年2月小鬼正式離開節目，由羅志祥、愷樂、威廉繼續主持，稍早入圍「綜藝節目獎」的好消息傳來，官方臉書也貼出工作人員與金鐘獎立牌合影，開心說：「一年的辛苦值得了！！！恭喜娛樂百分百入圍金鐘獎！！！！！謝謝觀眾這一年的支持我們會再加油的！！！」網友也獻祝福：「恭喜！！！主持人和工作人員辛苦了！！」

(中時電子報)