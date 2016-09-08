陳亭妃打臉賴清德 網友笑：昨是今妃

台南市永康、仁德、歸仁區6、7日因豪大雨再度淹水。立委陳亭妃(左)指出，原因包含三爺溪排水系統尚未完成整治，被網友笑稱重重打臉賴清德(右)自豪的治水政績。(本報資料照片)

受低壓帶影響，台南市6日、7日豪雨下不停，永康、仁德、歸仁及部分東區再度淹水。立委陳亭妃在臉書指出，積水原因主要是瞬間豪大雨超過防洪排水容納標準，再加上三爺溪排水系統尚未完成整治，顯然重重打臉賴清德過去自豪「(三爺溪)淹30年的痛苦，我花3年解決，大家都覺得不可思議」。網友遂發揮創意笑稱這是「昨是今妃」。

氣象局統計，6、7日台南北區、永康區、中西區等3個行政區24小時的累積雨量均超過300毫米，另有多個行政區累積雨量超過200多毫米。逢雨必淹的安南區安中路一度成水鄉澤國，民眾無奈大歎在騎「水上摩拖車」。

陳亭妃表示，期盼水利署盡快辦理三爺溪排水整治拓寬計畫，以便發包執行，徹底解決淹水問題。

網友創意無極限，過去也有不少從人名衍生出來的創新成語，如「永婕諫皮」諷刺賈永婕外行人領導內行人，要求將醫學專業用語「屍皮」更名為「大體皮膚」；「邱毅指蕉」源自邱毅錯把太陽花看成香蕉，比喻抹黑卻凸顯自身滑稽。

(中時)