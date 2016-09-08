華山國小缺小提琴 鎮西國小家長幫忙募到14把
雲林縣古坑鄉華山國小全校33人，不少是弱勢家庭，4年來校方推動一人一樂器，人人都拉小提琴，校方買2500元一把的練習琴將就，音色不佳。斗六市鎮西國小有音樂班，在前校長張瑞娥牽線下，前家長會長林國慶向認識的琴行募捐，一台中熱心的琴行捐12支小提琴，2支大提琴今天轉贈給華山國小，小朋友表示「看起來很新，音色也美，很高興。」
位於偏鄉的華山國小推動習樂已十年，近四年決定全校都學小提琴，目前一到六年級的33名小朋友、10名老師、校長全都學，每周一、五早自習練，周五下午全校團練，小朋友拉得比老師好。
學生有了音樂陶冶變得自信，但校方購琴的壓力很大，為了不給家長家長負擔，校方自購最陽春、一把2500元的練習琴，比賽時就傷腦筋，去年除借一把中提琴，另一把是小提琴換中提琴的弦，兩把大提琴則是主任與老師買的，師資是兒童福利聯盟補助的。
鎮西國小是全縣唯一設有音樂班的小學，前校長張瑞娥得知華山國小的難處，向前會長林國慶提及，而林國慶、張源安、陳維忠三名前會長剛好在籌組「雲林之音管弦樂團」決定伸援手，讓華山小孩能一直拉琴下去。
林國慶向台中一琴行募捐，老闆二話不說提供適合一到六年級小朋友身高的各式小提琴十二把，另割愛兩到三萬元的大提琴兩把。
華山國小校長吳文策表示，去年參加縣賽、國賽都被評審點評「為何不把琴琴調好」，其實琴都有調好，但因為太過陽春，一動就走音，有了熱心人士轉贈的琴，一定如虎添翼。
中高年級學生今天早上拉著沙啞的琴聲迎接贈琴的來賓們，齊喊「謝謝叔叔阿姨」，小六的江昊謙仔細調音試拉，他表示「琴看起來很新、很漂亮、音色也美，很開心。」一名視障小朋友老實說：「可能還沒調好音，乍聽起來還好。」
(中時)
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