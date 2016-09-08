國台辦頒新規 助台企透過仲裁解決經貿爭議

為依法保護台灣民眾權益，國台辦與中國貿促會近日聯合公布「關於進一步推動台資企業利用仲裁方式決經貿爭議的通知」，要求各級台辦和貿促會充分發揮仲裁在台灣民眾權益保護中的作用，主動引導台資企業增強合同意識和仲裁意識，幫助台資企業運用仲裁方式保護自身合法權益，依法維護兩岸經貿關係的穩定發展。

國台辦稱，運用法治方式鞏固和深化兩岸關係和平發展，完善涉台法律法規，依法規範和保障兩岸人民關係、推進兩岸交流合作。

(工商)