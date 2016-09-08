里約帕運》大雨中開幕 身障者最佳競技舞台

2016年帕拉林匹克運動會（Paralympics）7日盛大開幕，馬拉卡那體育場施放燦爛奪目的煙火。（共同社提供）中央社 105年9月8日

里約帕拉林匹克運動會7日熱鬧開幕，美國帕運選手佛斯靈漢姆（Aaron 'Wheelz' Fotheringham）坐著輪椅從17公尺高斜坡高速滑下，所經之處噴出煙火，場面壯觀。（共同社提供）中央社 105年9月8日

里約帕拉林匹克運動會7日舉行開幕儀式，一名裝著義肢的女孩優雅地與機器共舞。（共同社提供）中央社 105年9月8日

里約帕拉林匹克運動會7日開幕，巴西游泳選手席瓦（Clodoalda Silva）擔任最後一棒，坐著輪椅在馬拉卡那體育場（Maracana Stadium）點燃聖火。（共同社提供）中央社 105年9月8日

巴西里約熱內盧7日（當地時間）晚間在座無虛席的馬拉卡那體育館揭開帕拉林匹克運動會序幕，開幕儀式中森巴舞、一列列輪椅遊行隊伍以及大氣球炒熱場子，但巴西新總統泰梅爾（Michel Temer）（前）現身會場卻慘遭觀眾噓聲。中央社記者張新偉里約攝 105年9月8日

2016里約帕拉林運動會8日在大雨中開幕了，這是全球身障運動員的最佳競技舞台，同時也是最讓人感動的時刻！

里約帕運在奧運在結束兩周後登場，雖然天空不作美，下起了磅礡大雨，但澆不熄運動員們炙熱的心，尤其是代表團進場後，場中央就會出現一塊拼圖，直到地主巴西隊進場，完成最後一塊拼圖，呈現一顆大心臟圖案，隨著音樂律動心臟強而有力的跳動著，象徵一切美好事物都來自內心，身體上的殘疾不可怕，就怕少了一顆健全的心。

開幕的最高潮就是傳遞聖火儀式，曾參加過1984年帕運的瑪爾薩，右手拄著拐杖，左手拿著聖火一步一步的往前走，此時天空下著大雨，沒想到瑪爾薩不慎摔倒，聖火也跌落在地，現場工作人員趕緊將她扶起，瑪爾薩堅持走完全程，將聖火傳遞給下一棒，這一幕感動了全場觀眾，所有人都起立替她鼓掌。

巴西史上在帕運得過最多獎牌的席爾瓦，他坐在輪椅上帶著聖火慢慢的來到聖火台前，鄭重的點燃聖火後，也象徵著四年一次的帕拉林運動會正式開始了。

(中時電子報)