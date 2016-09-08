里約帕運》大雨中開幕 身障者最佳競技舞台
2016里約帕拉林運動會8日在大雨中開幕了，這是全球身障運動員的最佳競技舞台，同時也是最讓人感動的時刻！
里約帕運在奧運在結束兩周後登場，雖然天空不作美，下起了磅礡大雨，但澆不熄運動員們炙熱的心，尤其是代表團進場後，場中央就會出現一塊拼圖，直到地主巴西隊進場，完成最後一塊拼圖，呈現一顆大心臟圖案，隨著音樂律動心臟強而有力的跳動著，象徵一切美好事物都來自內心，身體上的殘疾不可怕，就怕少了一顆健全的心。
開幕的最高潮就是傳遞聖火儀式，曾參加過1984年帕運的瑪爾薩，右手拄著拐杖，左手拿著聖火一步一步的往前走，此時天空下著大雨，沒想到瑪爾薩不慎摔倒，聖火也跌落在地，現場工作人員趕緊將她扶起，瑪爾薩堅持走完全程，將聖火傳遞給下一棒，這一幕感動了全場觀眾，所有人都起立替她鼓掌。
巴西史上在帕運得過最多獎牌的席爾瓦，他坐在輪椅上帶著聖火慢慢的來到聖火台前，鄭重的點燃聖火後，也象徵著四年一次的帕拉林運動會正式開始了。
(中時電子報)
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