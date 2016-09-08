黨產會人事資料外洩 顧立雄：恐違個資法
不當黨產處理委員會主委顧立雄今天說，立法院中國國民黨黨團函詢人事資料後遭外洩，黨產會遺憾及譴責，且公布全名更有違反個資法嫌疑；至於楊偉中學歷問題，不會是關注範圍。
顧立雄下午召開記者會，回答媒體詢問關於會人事資料外洩一事委員楊偉中學歷以及黨產會工作人員薪資被公開問題。
他指出，是國民黨立法院黨團來索取人事資料，黨產會基於尊重立法權行使而提供，但不清楚後來為何落入不是國民黨立院黨團人的手上， 再由不是立院黨團及立委公開，對此感到非常遺憾及譴責。
顧立雄說，對方公布相關資料時是以全名，「我們認為有違反個資法嫌疑」；且其中有諸多不實指控，例如薪資方面，他的同仁原先是律師跟著他到立法院已是委屈，現在到這裡來，所領薪水的都不知如何對人交待。
他強調，總之這些都是口水，黨產會依法律程序進行且組成人員多元，希望藉機會澄清說明。
至於楊偉中學歷問題，顧立雄說，黨產會委員不會依學歷來決定要不要聘請，學歷不是要關注的範圍，且後來有進一步查證，楊偉中已做完整說明，詳細情況可以去問他本人。1050908
(中央社)
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