巴黎查獲可疑車輛載瓦斯瓶 警再逮兩人

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法國司法官員今天指出，巴黎聖母院附近發現一輛形跡可疑汽車，載有至少6支瓦斯鋼瓶，警方昨晚再逮捕與此事有關的2人。當地媒體報導，其中5支裝滿瓦斯，但車上沒有引爆裝置。

路透社報導，這兩人昨晚遭逮被拘留，尚無進一步細節。

警方前天在法國南部公路上逮捕年齡分別為34和29歲的兩人，也與這起事件有關連，仍持續遭拘留。

這輛載有瓦斯鋼瓶的車上並無引爆裝置，現場距巴黎最受歡迎景點聖母院僅數公尺之遙。車上還發現用阿拉伯文寫的文件。

「20分鐘」（20 minutes）報導，警方3日到4日夜裡在巴黎聖母院附近蒙特貝婁河岸（quai de Montebello）發現1輛沒有車牌的棄置車輛。搜查發現車內有6支瓦斯鋼瓶，其中5支裝滿瓦斯。

路透社則指出，車內有7支瓦斯鋼瓶。

法國過去18個月有逾200人死於伊斯蘭好戰份子發動的攻擊。

法國參與在伊拉克和敘利亞對伊斯蘭國（Islamic State）基地的轟炸行動。伊斯蘭國組織呼籲追隨者攻擊法國後，當地持續維持最高警戒。（譯者：中央社何宏儒）1050908

(中央社)