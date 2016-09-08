楠西照興土石流 重型機具忙搶修立即通車

楠西照興土石流重型機具忙搶修立即通車。（黃文博翻攝）

台南市楠西區近日午後雨量豐沛，山區更是大傾盆，由於邊坡陡峭及土石含量過高，進而產生滑落現象；導致照興里興北部落毗鄰之DF032號土石流潛勢溪流其上邊坡崩塌，巨型石塊、泥土攪和雨水沖刷而下形成土石流，大量土石囤積河床、雨水淹沒路徑，產業道路一片泥濘。

楠西區公所據報災情後，旋即撤離4戶保全戶、開設災民收容處所、指派開口契約廠商載運重型機具進駐並進行疏濬水流、移除散落路面之土石，所幸緊急應變、疏散得宜，住居附近之保全戶房屋未受波及，生命、財產均無損害，路面交通未受影響，7日中午雖仍豪雨不斷，區長蕭泰華、周陳秀霞立委、王前議員峻潭、照興里里長及水利局水保科人員一行仍然冒雨勘查災情與督促廠商緊急搶修，王峻潭前議員表示將極力協調相關機關協助本項災情的復建工作，王峻潭前議員除對災情至表關切外，還當場發放慰問金予4戶保全戶，並囑咐彼等山區多雨土石鬆動要注意安全。

區長蕭泰華表示，近日因雷雨胞發威形成的豐沛雨量，造成本區照興里興北部落山坡崩塌，土石、雨水順勢滑落而形成土石流，災情產生後陸續有水土保持局、水利局、林務局派員前來勘查災情、釐清權責並協助公所積極進行災後搶修搶險工作，且因土石流產生大量土石堆積，亟需進行移除騰出寬闊場域，以讓後續搶修復建、河川整治工作能順利進行，區公所刻已緊密協調南區水資源局取得土石放置處所，期讓復建工程盡速完竣，以回復山林原有面貌，並維護民眾生命、財產之安全，迨至8日午時搶修工作仍積極進行，土石移除平和順利，路面交通恢復通暢。

(中時)