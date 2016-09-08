楠西照興土石流 重型機具忙搶修立即通車
台南市楠西區近日午後雨量豐沛，山區更是大傾盆，由於邊坡陡峭及土石含量過高，進而產生滑落現象；導致照興里興北部落毗鄰之DF032號土石流潛勢溪流其上邊坡崩塌，巨型石塊、泥土攪和雨水沖刷而下形成土石流，大量土石囤積河床、雨水淹沒路徑，產業道路一片泥濘。
楠西區公所據報災情後，旋即撤離4戶保全戶、開設災民收容處所、指派開口契約廠商載運重型機具進駐並進行疏濬水流、移除散落路面之土石，所幸緊急應變、疏散得宜，住居附近之保全戶房屋未受波及，生命、財產均無損害，路面交通未受影響，7日中午雖仍豪雨不斷，區長蕭泰華、周陳秀霞立委、王前議員峻潭、照興里里長及水利局水保科人員一行仍然冒雨勘查災情與督促廠商緊急搶修，王峻潭前議員表示將極力協調相關機關協助本項災情的復建工作，王峻潭前議員除對災情至表關切外，還當場發放慰問金予4戶保全戶，並囑咐彼等山區多雨土石鬆動要注意安全。
區長蕭泰華表示，近日因雷雨胞發威形成的豐沛雨量，造成本區照興里興北部落山坡崩塌，土石、雨水順勢滑落而形成土石流，災情產生後陸續有水土保持局、水利局、林務局派員前來勘查災情、釐清權責並協助公所積極進行災後搶修搶險工作，且因土石流產生大量土石堆積，亟需進行移除騰出寬闊場域，以讓後續搶修復建、河川整治工作能順利進行，區公所刻已緊密協調南區水資源局取得土石放置處所，期讓復建工程盡速完竣，以回復山林原有面貌，並維護民眾生命、財產之安全，迨至8日午時搶修工作仍積極進行，土石移除平和順利，路面交通恢復通暢。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。