乳癌轉移腦最致命 平均壽命7.5個月

台灣每天約有6人死於乳癌，今天一項最新研究指出，超過5成乳癌患者一旦轉移恐無法存活超過2年，以轉移到腦部最致命，僅能存活7.5個月，其次為肝、肋膜、肺、骨轉移。

不過，長庚紀念醫院乳癌治療中心主任陳訓徹仍鼓勵患者及家屬，「不是轉移就代表沒希望」，他曾遇過一名乳癌患者，從肋膜、肝臟、骨頭、肺臟到腦部，幾乎能轉移的都轉移了，但她不放棄希望，樂觀積極治療，抗癌至今長達16年。

林口長庚乳癌團隊2000至2012年收治1224名遠端轉移患者臨床資料，分析存活情況及高惡性乳癌的危險因子，預測轉移後2年內死亡風險，陳訓徹今天公開研究成果。

研究發現，超過5成患者於癌細胞轉移2年內死亡，其中以腦轉移最致命，平均僅能存活7.5個月，肝轉移10.8個月、肋膜轉移14.1個月、肺轉移19.6個月，骨轉移病患20.9個月。

進一步分析，發現乳癌轉移患者一旦符合5項條件，死亡風險恐增加2至3倍，包括年齡大於70歲、腦或肝轉移、轉移超過3個部位以上、三陰性乳癌、術後2年內復發等。

陳訓徹指出，過去對於治療復發或快速轉移的乳癌患者，醫界大都採取較緩和的療法，但越來越多臨床實證資料顯示，醫師必須改變治療原則，對於已經轉移至肺臟、肋膜、腦部等快速惡化乳癌患者來說，須與時間賽跑，應擬定更積極的治療策略，放手一搏。

陳訓徹說，高惡性乳癌患者如能積極治療，先採用化療，壓抑及控制遠端轉移的腫瘤，再搭配荷爾蒙療法或標靶藥物，就有機會提高患者存活期，呼籲患者及家屬別向病魔低頭。1050908

(中央社)