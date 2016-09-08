首次入圍金鐘 柯佳嬿感覺不真實

第51屆金鐘獎今天公布入圍名單，演員柯佳嬿以「必娶女人」入圍戲劇節目女主角獎，也是她出道以來首次入圍，不過柯佳嬿表情淡定地說，很開心也很不真實。

第51屆金鐘獎下午公布入圍名單，柯佳嬿正好出席2016女性影展售票開跑記者會，她在記者會前得知入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎的消息。

導演林孝謙昨天才在臉書上說，希望柯佳嬿可以「紫色大稻埕」跟「必娶女人」雙雙入圍女主角獎，還說「然後她入圍，我就退休」。柯佳嬿今天也提及此事，並笑說「所以我等一下要打電話問他，現在要怎麼辦」。

柯佳嬿從20歲出道至今，首次入圍受到鼓舞，公司也格外重視。柯佳嬿目前和藝人坤達穩定交往，她說會再傳簡訊給他。至於是否會閃婚？她說，「不會太特別規劃，要看彼此心情」。

不過，柯佳嬿也在記者會上提到，拍戲期間她算幸運，還能一天睡到2到3小時，有的人是2、3天都無法睡覺，她也希望能改善演藝圈勞動環境。

2016女性影展10月13日至23日在台北光點華山、10月20日至23日在台中日日新大戲院「雙城聯映」。1050908

(中央社)