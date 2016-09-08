首次入圍金鐘 柯佳嬿感覺不真實
第51屆金鐘獎今天公布入圍名單，演員柯佳嬿以「必娶女人」入圍戲劇節目女主角獎，也是她出道以來首次入圍，不過柯佳嬿表情淡定地說，很開心也很不真實。
第51屆金鐘獎下午公布入圍名單，柯佳嬿正好出席2016女性影展售票開跑記者會，她在記者會前得知入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎的消息。
導演林孝謙昨天才在臉書上說，希望柯佳嬿可以「紫色大稻埕」跟「必娶女人」雙雙入圍女主角獎，還說「然後她入圍，我就退休」。柯佳嬿今天也提及此事，並笑說「所以我等一下要打電話問他，現在要怎麼辦」。
柯佳嬿從20歲出道至今，首次入圍受到鼓舞，公司也格外重視。柯佳嬿目前和藝人坤達穩定交往，她說會再傳簡訊給他。至於是否會閃婚？她說，「不會太特別規劃，要看彼此心情」。
不過，柯佳嬿也在記者會上提到，拍戲期間她算幸運，還能一天睡到2到3小時，有的人是2、3天都無法睡覺，她也希望能改善演藝圈勞動環境。
2016女性影展10月13日至23日在台北光點華山、10月20日至23日在台中日日新大戲院「雙城聯映」。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。