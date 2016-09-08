台詐騙犯遣陸 藍綠立委建議兩岸聯繫

針對又有台籍詐騙犯嫌遭遣送大陸，國民黨團副書記長李彥秀表示，若兩岸恢復一定交流，有機會解決電信詐騙問題。民進黨立委林俊憲認為政府要有所作為，應跟陸方協商建立互信。

在亞美尼亞涉電信詐騙的78名台灣人日前遭遣送大陸，陸委會昨天表示，接獲消息後，立即向陸方表達深切遺憾並提出嚴正抗議，未來將努力與陸方溝通，爭取相關人員回台依法偵審。

對此，李彥秀今天受訪表示，到目前為止，總統蔡英文碰到最大的問題除勞工外，所有問題都還是圍繞在兩岸。520後，兩岸溝通中斷，這類情況無法透過兩岸共同打擊犯罪協議處理，台灣對於遣陸台嫌是否得到合理的審判，也無從得知。

李彥秀指出，很多海外電信詐騙幕後的主導集團都是台灣人，這造成大陸很多困擾，她認為若兩岸有恢復一定程度的交流，就有機會能解決電信詐騙的問題，但目前兩岸聯繫中斷，什麼都沒辦法做，而兩岸問題決定在蔡總統手上，蔡總統應該想清楚，這樣的狀況還要維持多久。

林俊憲表示，台灣的詐騙犯在全世界犯案，確實是台灣的國恥，政府要有所作為，跟中國大陸再次強力協商，兩岸應建立互信，要保證台籍詐騙犯回台後會受到嚴厲的司法懲處，未來兩岸處理類似的犯罪交流，應進一步檢討過去簽署的兩岸共同打擊犯罪協議。

民進黨立委黃偉哲也說，台灣面臨嚴肅的問題，首先是在國際社會上，台灣的外交受到打壓，而國內民意似乎對於政府無法立即用較嚴厲的方式處置詐騙人犯而產生民怨，寧可讓這些詐騙犯在中國大陸受嚴厲的制裁，但他認為這樣對國家不好，因此對於詐騙犯相關的刑責及處置方式，都有檢討必要。1050908

(中央社)