威航勞資再協商 14日前回應訴求

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威航10月起停業，員工安置成難題，威航勞資雙方今天再度協商，會後資方代表將把勞方訴求帶回跟董事長討論，預計14日前會有回應。

復興航空旗下威航今年10月起停業，引發勞資爭議，今天勞資雙方再度協商，勞方提出訴求包括地勤年資計算方式、第13個月計算基礎、空服賠償金、職福金、安置費、機師資遣費等，資方代表則表示，將帶回訴求和董事長討論。

資方說，這些訴求預計會在14日前有回應，下次會議則訂在19日召開，勞方今天也提出要求，盼董事長或董事長指派有決定權的代表出席。1050908

(中央社)