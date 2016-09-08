國民黨10年赤字百億 顧立雄：推定支出來自不當黨產

行政院「不當黨產處理委員會」8日記者會，主委顧立雄（右起）、發言人施錦芳、委員張世興、饒月琴出席。（方濬哲攝）

主委顧立雄表示中投、欣裕台視為國民黨不當黨產。（方濬哲攝）

行政院「不當黨產處理委員會」主委顧立雄（右）、發言人施錦芳。（方濬哲攝）

不當黨產處理委員會下午舉行記者會，公布國民黨與民進黨的近10年收支決算，值得注意的是，國民黨明確列出財產信託管理，光是近三年就超過30億元，但不當黨產委員會主委顧立雄指出，國民黨的黨費、政治獻金、補助金收入加總，完全無法支應卻不足以支應人事費、辦公費等固定開銷，推定國民黨大部份的支出都是出自於「不當黨產」。

根據收支決算表數據，國民黨近10年虧損達111億餘元，其中只有3年有盈餘，民進黨近10年盈餘1255餘萬元；不過國民黨的「財產信託管理收入」，近三年分別為14億、10億、9億餘元，佔總收入來源超過7成。

顧立雄說，根據《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》明訂，政黨僅能有黨費、政治獻金及政黨補助款，但國民黨的合法收入，都遠遠不足以支付其支出，因此推定現在的支出都是由不當黨產來支付。

顧立雄說，國民黨應該要思考如何進一步瘦身、用正當財產支付黨的開銷，這段期間會掌握國民黨資金流向。

兼任委員張世興說，以去年為例，國民黨的「財產信託管理收入」有14億5374萬元，其決算報告僅有列中央投資公司、欣裕台公司，依據法律推定，是屬於不當取得的財產，委員會有義務調查釐清。

兼任委員饒月琴說，國民黨的主要收入都源於「信託管理收入」，但財報數據不清楚，包含投資公司、被投資公司、綜合持股等都未充分揭露，將再就此事深入了解。

(中時)