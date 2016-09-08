被勸「割雙眼皮較漂亮」KIMIKO自信回應被讚爆
知名舞蹈老師KIMIKO擁有精湛舞技、亮麗外型，常在網上分享保持曼妙身材的秘訣，吸引大批粉絲追蹤。今（8日）她在臉書分享曾被粉絲問「為什麼不去割雙眼皮」的狀況，她聽了不但沒生氣，還讓對方有所改觀，了解並不是雙眼皮就比較美。
KIMIKO透露買早餐時遇到一位認出她的小女生，兩人打過招呼後，對方突然表示自己忍不住想給她一個建議，「妳為什麼不去把眼睛割一割雙眼皮？我說話比較直。沒有別的意思啦。只是覺得如果妳有雙眼皮的話。看起來會比較漂亮。才會有更多人喜歡妳。」
而KIMIKO聽了小女生的說法，僅笑著回應：「沒關係，我要給喜歡我的人一個證明他（她）對我是真愛的機會」，但對方並不懂她的意思，接著KIMIKO就和小粉絲微笑對望好幾分鐘，再開口問：「有沒有覺得，我的眼睛其實單的蠻漂亮。看久了會有點喜歡？」小粉絲才恍然大悟「真的耶」。KIMIKO在文末更向大家喊話「先接受自己。別人就會認同你」，此番對話也被網友大力贊同，認為有自己的特色才是美。
(中時電子報)
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