加強防災與偏鄉通訊 竹縣計畫架設偏鄉4G基地台
因應偏鄉地區行動通訊品質不良，同時為加強防災、觀光等公共服務效能，新竹縣政府計畫在偏鄉架設4G基地台，先期以縣府、附屬單位及派出所與消防分隊為優先設置地點，縣府強調，偏鄉通訊建置勢在必行，而基地台已被證實無安全之虞，因此從公部門開始領航，請民眾不需擔心。
新竹縣政府8日召開「推動防災及觀光共構共站行動通訊平台計畫座談會」，討論4G基地台設置地點，初期以公部門為主，希望能彙整各界意見心聲，凝聚共識，提升品質。
副縣長楊文科表示，為提昇防、救災效率，並且打造浪漫台3線客庄大道，縣府希望儘速強化智慧城市內涵，充實智慧觀光服務品質，但新竹縣在2016年第1期行動網速普查，於3G、4G下載速率方面，都居全國倒數第4及第2，因此，建構基地台完善通訊品質勢在必行，而公部門更應來領航率先做起。
綜發處長陳冠義表示，4G基地台的架設有助提升手機通訊與網路品質，也有利推動防災與觀光，近來民眾反映部分地區4G收訊不佳，議會多位議員已連署要求電信業者改善手機收訊與網路品質。
且國家通訊傳播委員會，已將各縣市推動4G無線寬頻基地台進度列入管考，因此，加強竹縣偏鄉的通訊品質，已不能再等。
而為對民眾對於基地台電磁波是否危害人體健康，縣府也邀請陽明大學生物醫學影像暨放射科學系教授吳東信釋疑，他再次強調，手機電磁波屬不會破壞生物細胞分子的非游離輻射，加上我國實測基地台50公尺內的低頻感電度僅為法定安全值的萬分之一，不具致癌性。
陳冠義說，4G基地台設置地點，目前擬以縣府及附屬單位、派出所或消防分隊為優先之提案，尤以台3線上鄉鎮優先推動，而縣府也會適時在不同管道廣泛宣導，縣府從公部門本身做起，就是要民眾放心。
(中時)
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