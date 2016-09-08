黑幫插旗花蓮 終毀於討債自拍影片

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警方共起獲印有海皇幫「皇」字制服、招待用披帶，以及球棒和毒品。（許家寧攝）

邱男率眾將被害男子拖行到馬路上，亂棒毒打，將過程自拍上傳網路。（許家寧攝）

四海幫的邱男來花蓮插旗，一舉被警方移送法辦。（許家寧攝）

邱男吸收20至30歲的年輕幫眾，進行暴力放款討債。（許家寧攝）

警方將37歲的邱姓男子，移送地檢署偵辦。（許家寧攝）

黑幫進入花蓮！新北市一名綽號「皇哥」的邱姓男子，自稱四海幫海皇堂主去年底來到花蓮設立堂口，上月更將自拍幫眾在超商門口持棍圍毆債男子影片，上傳至臉書社群，囂張行徑引起花蓮警方關切，今天一舉遭警方破獲，成為「最短命」的黑幫組織。

花蓮警分局偵查隊副隊長林子揚表示，新北市有槍砲前科的邱男（37歲），去年12月底來到花蓮市成立四海幫海皇堂，以「宇皇國際開發」公司掩護，在花蓮吸收幫眾，從事地下錢莊、暴力討債及販賣毒品等不法行為。

警方指出，宇皇公司成立之初，邱呂湟還廣發英雄帖，邀請綠林好漢一起共襄盛會，並指揮幫眾穿上印有「皇」字幫服T恤，披上「招待」布條在門口接待貴賓，但據警方了解，茶會參加人數寥寥可數，並未引起警方太大關切。

邱男疑似急於立威，上月光天化日將疑欠債男子從超商內架到馬路上，率眾拿著球棒就朝年輕男子亂棒猛打，無視男子大喊「救命啊！」並命幫眾將討債影片傳到臉書社群網站「黑色豪門企業」分享給綠林同業，引起甫上任的警察局長廖美玲「震怒！」命令迅速破案。

花蓮刑大與警方經多日佈線、跟蹤，7日下午見時機成熟，兵分多路在花蓮市豐村地區展開收網，陳嫌等人見警察拔腿就跑，警匪展開追逐順利將嫌犯壓制，警方共起出4支球棒、未拆封幫服8件以及毒品安非他命24.7公克、海洛因0.7公克，邱男坦承相關暴力行為至少4起。

警方指出，四海幫花蓮海戰堂多年前經警方掃蕩後，早已銷聲匿跡，這次再度有黑道前來花蓮插旗，引起警方注意，花蓮警方一舉將主嫌邱男、吳姓及2名陳姓男子逮捕到案，全案以組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

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(中時)