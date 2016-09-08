「貓咪骨灰罈」造形前衛 奪創意設計獎

黃偉茜以貓頭骨為原型製作的貓咪骨灰罈。（鶯歌陶博館提供）

不少和毛小孩、喵星人日夜為伴的民眾，往往對寵物的死亡哀痛不已，黃偉茜的愛貓在去年相繼因病過世，讓他哀痛之餘位愛貓設計了骨灰罈，意外獲得陶博館舉辦的陶瓷新品獎評審青睞，這個歷來第一個以動物骨灰罈為主題的作品，也奪下了創意設計獎。

根據統計，全台養貓的人口越來越多，愛貓人士與貓就像家人般互相陪伴十多年，但最終免不了要送牠們最後一程，嘉義大學視覺藝術研究所畢業，並曾先後在高雄橋頭糖場白屋、日本滋賀縣陶藝之森擔任駐村藝術家的黃偉茜，飼養多年的2隻愛貓在去年因病相繼過世，黃偉茜思念之餘，就利用陶瓷製作貓頭骨外形的骨灰罈，並飾以1隻可愛的小花貓，象徵守護牠們的天使，獲選成為陶瓷新品獎的創意設計獎。

黃偉茜表示，皮皮跟Cello是姊妹，陪伴她有15年的時間，去年相繼死去後，她原本有要把牠們的骨灰裝在作品裡，然後放到動物靈骨塔，不過因為作品做得比較大，放不進去，因此為2隻愛貓另做比較小的給牠們住，希望牠們在另一個世界能夠活得快樂。

新北市長立倫指出，「陶瓷新品獎」是為鼓勵陶瓷業者，開發具美感創意、使用機能、高技術水準及市場性的商品，所有得獎者都是新北之光、臺灣的驕傲。陶博館館長吳秀慈表示，本次入選作品不僅有傳統技術與造形美感，更講求創意的設計、市場的趨勢及使用的便利，並以此提升陶瓷新品的能見度，建立臺灣優良陶瓷的品牌形象。

陶博館表示，「2016陶瓷新品獎」共有135件作品參賽，由林振龍等5位評審委員選出54件作品，再從中選出年度新品獎、機能優良獎、創意設計獎、市場明星獎及創新科技獎等5種獎項。本屆入選作品共有7件得獎，另有35件作品獲得鶯歌燒認證。展期自即日起至10月23日止，歡迎有興趣的民眾把握機會到1樓陽光特展室欣賞，相關展覽資訊可上陶博館官方網站查詢。

(中時)