遠雄：大巨蛋7項公安基準 於法無據
遠雄企業團公共事務室經理楊舜欽今（8）日針對市府記者會回應指出，遠雄巨蛋公司為回應台北市民對大巨蛋的期盼，願意就目前大巨蛋的工程現況，做出承諾，並且同意依相關法規及既有審查機制，完成建造執照變更。
不過，對於台北市政府至今仍不斷對外宣稱「大巨蛋樓梯消失」，楊舜欽則表示，遠雄巨蛋還是必須對外嚴正聲明，大巨蛋樓梯並沒有消失，大巨蛋樓梯總寬度為全世界巨蛋最寬、設計最優，絕非市府所說，整個地下室只有2支樓梯，遠雄巨蛋必須嚴正澄清。
至於，巨蛋棟及商場棟之間全面區劃阻隔，法規是1小時，施作2小時防火牆區劃，並無直接連通，巨蛋棟所有出入口與商場出入口，都是獨立分流，這是原有建照既有的設計規畫，也非在市政府的要求下，才進行變更，自原先設計就依照「建築物防火避難安全性能驗證技術手冊」等相關規定，達到避難安全驗證標準，並非在市府的要求下才做到。
在大巨蛋地下室的防火區隔方面，楊舜欽表示，大巨蛋原本就有的規畫設置。事實上，依法並無規定設置防火區隔，遠雄採用居室標準也是最嚴格的標準，每3000平方公尺，設1個防火區劃。
至於「七項基準」，是於法無據，不僅違反採購法，也是國內外法規所沒有的基準，絕對不是如北市都發局長林洲民在記者會所說：「這是台北的法律、台灣的法律，也是遠雄要遵守的法律」。
楊舜欽表示，法律制定的標準何其嚴苛，法律也絕非3個日本人可以制定，更不可能制定一個只有遠雄該遵守的法律，這點遠雄絕對不能同意以這樣於法無據的標準進行審議，這也是違法的行為。
楊舜欽表示，遠雄巨蛋公司接受遵守台北市政府既有的法規，在合法的程序為基礎來進行第3次變更申請，在上述的前提下遠雄全力配合完成大巨蛋，讓計畫案能儘快順利興建營運。
(工商)
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