烏坎林祖鑾認罪 判3年1個月
香港明報網報導，中國大陸廣東省陸豐市烏坎村支部書記、村委員會主任林祖鑾今天在佛山市禪城區人民法院受審，判監3年1個月。判決傳出後，烏坎村民發起罷工罷市，聲援林祖鑾。
香港明報網報導，林祖鑾被控受賄、串通投標、非國家工作人員受賄3項罪名，上午在禪城區法院被判串通投標罪不成立，其他兩罪成立。
除了入獄，林祖鑾還被罰款人民幣40萬元。
據報導，林祖鑾認罪，不上訴。
另據商業電台報導，烏坎村民自今天起發起連續4日罷工罷市，聲援林祖鑾。
烏坎村5年前爆發徵地風波，其後林祖鑾當選村委主任，致力追討被賤賣的土地。今年6月，外傳烏坎村民計畫上訪。
其後，林祖鑾被捕，當局指他出任村委主任後，利用工程項目建設管理的職務便利，收受賄賂。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。