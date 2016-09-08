烏坎林祖鑾認罪 判3年1個月

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香港明報網報導，中國大陸廣東省陸豐市烏坎村支部書記、村委員會主任林祖鑾今天在佛山市禪城區人民法院受審，判監3年1個月。判決傳出後，烏坎村民發起罷工罷市，聲援林祖鑾。

香港明報網報導，林祖鑾被控受賄、串通投標、非國家工作人員受賄3項罪名，上午在禪城區法院被判串通投標罪不成立，其他兩罪成立。

除了入獄，林祖鑾還被罰款人民幣40萬元。

據報導，林祖鑾認罪，不上訴。

另據商業電台報導，烏坎村民自今天起發起連續4日罷工罷市，聲援林祖鑾。

烏坎村5年前爆發徵地風波，其後林祖鑾當選村委主任，致力追討被賤賣的土地。今年6月，外傳烏坎村民計畫上訪。

其後，林祖鑾被捕，當局指他出任村委主任後，利用工程項目建設管理的職務便利，收受賄賂。1050908

(中央社)