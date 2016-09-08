陳副總統：盼澳洲支持台灣參加TPP
副總統陳建仁今天說，台灣與澳洲同享自由民主與人權的普世價價，且雙方經貿與產業發展互利、互補；期盼澳洲能支持台灣參與「跨太平洋夥伴協定（TPP）」，共創雙贏。
陳副總統今天接見「澳台工商委員會」主席馬樂施（Ross Maddock）訪問團一行，副總統全程以英語致詞。
他首先歡迎訪賓來台，參加「國際經濟合作協會」舉行第30屆年度民間雙邊經貿會談，就台澳兩國之間如何進一步擴大既有經貿關係，深入交流，他並期盼訪賓能提出持續提升台澳經貿與投資合作層次的寶貴意見。
副總統說，台灣與澳洲同享自由民主與人權的普世價價，且雙方經貿與產業發展互利、互補。台灣是澳洲第13大貿易夥伴、第10大商品及服務業出口市場，更同樣具有積極促進亞太經貿整合的理念。期盼澳洲能支持台灣參與「跨太平洋夥伴協定（TPP）」，共創雙贏。
他說，總統蔡英文上任後提出包括「綠能科技、亞洲矽谷、國防產業、生技醫藥、智慧機械」五大創新研發產業計畫，以及物聯網等，對有效提升台灣產業轉型、促進整體經濟發展與增加人民收入都極為重要。
副總統指出，澳洲是台灣重要經貿夥伴，希望兩國朝互利互惠模式攜手並進。
副總統也提及，澳洲政府大力提倡的「國家創新科學議程」(NISA)，也將台灣列入17個科技研發優先合作夥伴之一，期盼台澳雙方都能以創新及科研成果轉化商業運用，在產業發展綱要的共識基礎上，找到最具有「利基」的合作項目。
此外，他說，雙邊年度各項諮商，尤其民間經貿協會對話，都是實際推動深化雙方創新科技產業交流合作的最佳平台。1050908
(中央社)
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