詐騙瞄準徵兵 陸徵兵辦開直播自清
中國大陸詐騙無孔不入，繼日前多名學生被詐騙賠光學費後，「徵兵」也成為詐騙集團的工具。8月初開始，就陸續有應徵軍人的民眾家屬接到索要錢財、聲稱可「走後門」錄取的詐騙電話。
中國國防報報導，自8月初起，雲南省通海縣陸續有家長接到自稱縣人民武裝部工作人員的電話索要錢財。經家長報警，警方介入調查後認定，「這是一起不法分子借徵兵之機冒充徵兵工作人員實施電信詐騙的典型案例」。
無獨有偶，雲南省廣南縣徵兵辦也接到反映，8月下旬以來，有人以武裝部、接兵人員的名義，頻繁撥打應徵青年家中電話，以幫助入伍為誘餌，實行電信詐騙。
報導說，相關單位為此發出多則通知，除了透過手冊宣導，也透過官方微信平台「雲南徵兵」發出「緊急提醒」。另一方面，省徵兵辦也不得不「直奔基層、直播現場」，將徵兵工作「全程陽光呈現在應徵青年、家長及群眾面前」。1050908
(中央社)
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