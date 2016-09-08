尼伯特颱風過後 綠島海底垃圾變多

尼伯特颱風過後，綠島海底垃圾變多了，台東縣政府8日動員上百人次到海底，清出5百多公斤垃圾、廢棄物，其中以輪胎最多。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 105年9月8日

尼伯特颱風過後，綠島海底垃圾變多了，台東縣政府今天動員上百人次到海底，清出500多公斤垃圾、廢棄物，其中以輪胎最多。

7月初尼伯特颱風過境，許多垃圾和廢棄物被沖到海底，台東縣政府今天結合綠島鄉公所、海巡單位及當地機關學校、綠島潛水協會等人，發起綠島海底垃圾清除活動。

總計清出60公斤垃圾，500公斤的資源回收物和巨型廢棄物，其中以廢輪胎佔最多、鍍鋅浪板其次，還有許多建築物廢材。

台東縣政府表示，活動特別邀請綠島潛水協會參與海底垃圾清除作業，在潛水人員帶領下，看到潛水不只是觀賞美妙的海底動植物，還發現許多人類帶來的垃圾，包括披覆在珊瑚礁上的漁網、各式各樣的酒瓶和飲料瓶罐、五顏六色的塑膠袋等。

台東縣政府表示，這些垃圾的家應該是垃圾桶而不是海洋，海洋是魚兒的家。透過這次海底大掃除活動，還給海底可愛的魚類和美麗的珊瑚一個安全健康的生活環境，也讓未來海底生態更多樣化。1050908

(中央社)