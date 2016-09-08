民進黨立院幹部難產 最終恐投票決定

立法院13日開議，民進黨立法院黨團幹事長、書記長至今仍難產，黨團總召柯建銘今天下午與有意角逐總幹事的綠委陳亭妃、劉世芳、許智傑以及角逐幹事長的莊瑞雄、高志鵬、吳秉叡等立委協調，現場氣氛雖稱和諧，不過眾人皆「使命感很強」，不願禮讓，最後可能得在12日黨團大會時用投票方式決定幹事長、書記長。

上個會期也有登記黨團幹部的莊瑞雄說，相讓就是要「互相」，第一個會期已經禮讓較為資深的吳秉叡、陳亭妃擔任幹部，這一次用投票來決定也沒關係，不會破壞感情。許智傑經過協調退出書記長角逐，他則是認為在協調與投票之外，或許可以考慮用抽籤的方式來解決。

幹事長吳秉叡則說，除非再有人退讓，不然一定會投票。他表示，黨團三長是一種長期的歷練，目的是要為了培養有「信用」的跨黨派國會領袖，如果輪流的方式來當，對國家、社會不見得是好事，何況才半年的時間要了解這麼多是很有難度。

(中時)