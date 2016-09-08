肚臍貼可瘦身？女售偽禁藥遭彰化檢警查獲

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彰化檢警在王姓女子工作室查獲其販售的肚臍貼是偽禁藥品。(鐘武達翻攝)

「貼肚臍會變瘦？」王姓女子利用網路販售含中藥成分、宣稱具瘦身療效的「肚臍貼」，涉及偽禁藥，彰化地檢署今天指揮警方遠赴新北及台中市搜索並帶回王女偵訊追查偽禁藥的源頭，全案依違反藥事法擴大偵辦。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強說，檢方在去年底接獲彰化縣衛生局通報，指稱網路有人以個人工作室名義刊登販賣含中藥成分的「肚臍貼」的廣告，因該產品屬未經主管機關許可輸入，屬於禁藥品。

彰檢經指派檢察官何蕙君指揮彰化縣警察局刑警大隊抽絲剝繭，確認透過網路販售「肚臍貼」的是家住新北市的王姓女子，所販售的肚臍貼含有決明子、白朮、茯苓、當歸等中藥，並宣稱可透過調理、養膚達到瘦身效果等療效。

林漢強指出，王女販售的肚臍貼未經中央主管機關許可輸入，屬藥事法所稱的「禁藥」，者擅自輸入販售，如民眾誤用恐有危害，涉嫌違反藥事法規定很明確。

檢察官何蕙君檢察官、姚玎霖，今天指揮警方兵分兩路搜索王女新北市三峽區、台中市北屯區的工作室，同時查扣「肚臍貼」成品1批以及銷貨明細等證物，全案檢警擴大偵辦釐清。

(中時)