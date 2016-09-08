M1與T90的決鬥： 北非軍事競賽
美國與俄國是冷戰以來的兩大強權，雖然從未直接對決，不過各地區域衝突經常成為美俄代理人戰爭，特別是主戰車的較量更是明顯。北非摩洛哥近日得到200輛美製M1-A1SA主戰車的首批，這批戰車是在2012年訂購。而鄰國阿爾及利亞正準備進行武器更新，打算購買俄國T-90主戰車做為裝甲主力部隊。兩個敵對狀態的國家，正巧一個親美一個親俄，有可能是美俄主戰車的決鬥場。
美國戰略頁(strategypage)報導稱，摩洛哥所取得的M1-A1SA是根據2003年至2008年美國在伊拉克的作戰經歷所研發的改良，主要是適應炎熱的沙漠環境，提升陸輪與履帶的材質，以及發動機與空氣過濾器的翻修。除此之外還配備了更新型感測器，讓乘員可以儘量不必探頭出來瞭望，光在車內透過感測器就知道外界情況，減少戰車被奪的風險。
至於阿爾及利亞，他們則一直都是俄製武器的用戶。目前正在採購T-90新型戰車，是除T-14阿瑪塔戰車以外，俄羅斯目前最先進的。T-90是從T-72戰車的使用經驗改進而來，從1990年代所發設計。出乎意料的是，最初T-90並不受重視，當時俄國屬意的是T-80型。但是T-80戰車的數量太少，性能也沒有特別優異，因此反而T-90是以T-72為藍本。
T-90在各類主戰車當中算是較輕的，僅47噸，體型也較為低矮，這在沙漠戰爭當中極有優勢。T-90裝有新式的電子裝備，包括防禦反戰車飛彈的紅外線干擾裝置、雷射測距儀與自動機槍等。印度是T-90戰車的最大用戶，他們對此型戰車在炎熱氣候中表現出的作戰性能感到滿意。
相比之下，美製M1戰重達62噸，體型都比T-90要大上一輪。不過M1戰車的重量源於極強的防護裝甲，是現役戰車當中防禦效果最佳的。
(中時電子報)
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