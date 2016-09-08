逢雨必成「安中河」 水利局會勘開三秘方

水利局長彭紹博（右1）傾聽陳亭妃（中）的陳情，海東里長吳榮坤（左）在一旁伺機表達住戶心聲。（程炳璋攝）

立委陳亭妃找來水利局與第六河川局官員，與當地里長一起會勘安南區排水設施。（程炳璋攝）

台南市安南區安中路與同安街路口，10年來逢暴雨必淹，網友戲稱「安中河」，6日起連日大雨，路面再度出現「海波浪」，居民再也受不了，陳情立委陳亭妃，8日上午協調台南市水利局與經濟部第六河川局聯袂會勘，水利局人員開出三帖秘方要解決水患。

「一天淹4次，誰受得了」安南區以安中路與同安街交叉口為中心，包括梅花里、海東里、鳳凰里等都是陳年水患地區，淹水問題從10年前起就不間斷，居民指除了大水宣洩不及之外，四草出海口淤泥堆積，社區大排的水排不出去，再往回淹，也是水患元兇。

陳亭妃8日上午找來中央地流河川局局長蔡宗憲與地方水利局局長彭紹博聯合會勘，蔡宗憲解釋四草大橋下的河道因地處出海口，河口因為海水與河水的漲退潮而淤積泥沙屬自然現象，清除實有困難，且也非淹水主因，但民眾有疑慮，會找地方單位另行會勘。

彭紹博說明，現在建構的地下箱涵引流、抽水機等設備的排水功能，有每小時65毫米雨量以內的限制，6日以來短時間的強降雨，已超過這樣的標準，除非箱涵與排水道的容量標準全部重作，這在經費與統一規格上都無法實現，但會進行三項治水工程加以舒緩。

首先，安中路與同安街口的地下箱涵引流工程日前剛施工，改善管路時，不巧碰上台電管線問題，工期延宕，預計9月底完工後，可紓解排水壓力。

其次，安南區除了5座防洪抽水站外，海東橋再設應急的抽水機，將水抽入嘉南大圳。第三招則在抽水E站設有6萬噸容量的滯洪池，若嘉南大圳水位已滿，可先將水抽至滯洪池內，解決燃眉之急。

海東里里長吳榮坤表示，居民常期飽受淹水之苦，不論政府如何出招，只盼下次下雨，能保障大家不再擔驚受怕，有個安全的居住空間。

(中時)