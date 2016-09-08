8月中國進出口22個月來首現雙增長

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中新社報導，中國海關總署今（8）日公布數據顯示，8月中國進出口總值2.2兆元人民幣（下同），較去年同期增長7.9％。其中，出口1.27兆元，增長5.9％；進口9,250億元，增長10.8％。這是2014年11月以來中國外貿出口、進口首次雙雙增長。

值得注意的是，8月中國外貿出口先導指數為34.7，連續兩個月回昇，表明第4季出口壓力有望進一步減輕。

據海關總署數據，2016年1到8月，中國進出口總值15.37兆元，較去年同期下降1.8％。其中，出口下降1％，進口下降2.9％。

從國別看，前8個月中國與主要貿易夥伴貿易情況均有所改善。中歐、中日貿易總值同比增速分別比1至7月加快1.7和1.9個百分點；中美、中國與東盟貿易總值年增率降幅分別比1至7月收窄1.6和1.1個百分點。

(工商)