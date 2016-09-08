陸籍女子以觀光名義來台 扮「空姐」賣淫

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41歲張姓男子在論壇網站張貼性交易訊息，還附上LINE的ID聯絡方式，主打C奶、D奶「空姐」全套服務。（葉書宏翻攝）

41歲張姓男子在論壇網站張貼性交易訊息，強調都是空姐兼職下海，一次要價5000元。（葉書宏翻攝）

梁女穿著空姐裝扮抵達旅館，警員以不喜歡為由拒絕。（葉書宏翻攝）

41歲張姓男子在論壇網站張貼性交易訊息，還附上LINE的ID聯絡方式，主打C奶、D奶「空姐」全套服務，警方7日晚間喬裝成嫖客，當場逮捕以觀光名義來台的28歲大陸籍梁姓女子及張姓馬伕，訊後依妨害風化罪嫌法辦。

警方調查，張嫌在論壇網站張貼性交易訊息，推薦自家小姐「163D紫琳」、「163C奶茶妹」，還強調都是空姐兼職下海，一次要價5000元，警方網路巡察發現，喬裝成嫖客相約旅館交易。

梁女穿著空姐裝扮抵達旅館，警員以不喜歡為由拒絕，待梁女離去時上前逮捕她與張姓馬伕，在張女身上起獲保險套1枚、潤滑液2瓶，警方訊後依違反妨害風化罪嫌移送法辦。

(中時)