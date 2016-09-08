香港當選議員朱凱迪 報警安全遭威脅

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在剛結束的香港立法會選舉中以8萬多票高票當選的朱凱迪今天報警，表示自己及家人的生命安全受到威脅。

土地正義聯盟的朱凱?下午報警後向媒體表示，他在當選前就感受到威脅，當時曾收到「有人想襲擊」他的競選團隊消息，投票當天又有車輛跟蹤他們。

他說，選舉之後，感受到這種「威脅」惡化，並說他和家人在選舉日開始已沒有回家。

朱凱迪說，如果他因為政見不同而受死亡威脅，顯示香港法治蕩然無存。他已致函行政長官梁振英、保安局長黎棟國及警務處長盧偉聰，反映事件。

朱凱迪沒有透露被「威脅」的具體情況。

除了朱凱迪，在選舉之後，建制派和泛民主派都有當選議員受到恐嚇。建制派的民主建港協進聯盟連任議員葛珮帆前天報警，表示收到內有粉末的信件。

民主黨候任議員尹兆堅的辦事處在同一天也收到內有刀片的信件。

警方目前正在調查中。1050908

(中央社)