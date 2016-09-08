斯洛伐克救援直升機墜毀 機上4人喪命

我要評比

歐洲民營救援服務公司歐洲空運（Air Transport Europe）發言人表示，1架救援直升機在斯洛伐克中部墜毀，造成機上3名救援人員和1名病患喪生。

路透社報導，搜救人員今天清晨在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）以東約240公里班斯卡-比斯特里察（Banska Bystrica）附近的史崔恩尼基（Strelniky）山區，找到失事的直升機和4具遺體。

歐洲空運發言人未針對直升機墜毀原因，提供任何細節。

美聯社報導，罹難者身分確定，分別是50歲飛行員魯辛（Jan Rusin）、46歲的醫師克拉納札柯瓦（Patricia Krajnakova）、32歲的救援人員巴托斯（Frantisek Bartos）和38歲的病患。

當局正在調查直升機失事墜毀的原因。（譯者：中央社劉淑琴）1050908

(中央社)