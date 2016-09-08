鄭文燦：落實亞洲矽谷 市府全力以赴
桃園市長鄭文燦今天表示，新政府選定桃園成為「亞洲矽谷計畫」的重心，是看見桃園在資訊與通信科技產業的群聚效應，效益可以擴大到台北、新竹等地，桃園市政府會全力以赴。
行政院今天召開院會，由國家發展委員會陳報「亞洲矽谷推動方案」，鄭文燦在會中指出，「亞洲矽谷計畫」展現創新、創業的發展方向。環顧其他國家在創新中心的設計上，提供年輕人及創業者一個平台，讓年輕人看到這項計畫，所提供青年創業者新的空間。
鄭文燦說「亞洲矽谷計畫」所需要的創新研發中心，著重在創新、人才技術的引進，而不是園區的開發；計畫不僅與產業呼應，也是軟硬體的整合。
他談到，新政府選定桃園做為「亞洲矽谷計畫」的重心，是看見桃園在資訊與通信科技（ICT）產業的群聚效應，效益也可以擴大到台北、新竹等地，不只是侷限桃園而已。桃園在這項計畫中有廣泛的參與及重要的角色，桃園市政府會全力以赴，並與相關部會相連接，讓桃園市所參與的近20項子計畫都可以落實。
鄭文燦也說，「亞洲矽谷計畫」連結到許多新的領域，例如工業4.0、大數據、智慧電網、智慧交通、智慧醫療等，是電子產業很重要的出路，國際上也認為台灣在這方面已經走出關鍵、重要的一步，因此新政府團隊應該要有堅定的信心，為台灣的產業創新找到下個階段的發展重點。1050908
(中央社)
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