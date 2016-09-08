黨產會：掌握國民黨資金流向 將要求說明

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不當黨產處理委員會主委顧立雄今天表示，已要求國民黨不可以再將不當取得財產支應開支，黨產會這段時間已進一步掌握國民黨資金流向，將會進一步要求國民黨，希望完整說明。

黨產會今天下午召開記者會，包括顧立雄、發言人施錦芳及委員張世興、饒月琴等人出席，說明5日黨產會決議10月7日將召開第一場聽證會，認定中央投資公司與欣裕台股份有限公司是否為中國國民黨附隨組織。

中國國民黨主席洪秀柱5日當天曾表示，不當黨產處理委員會是「不當委員會」，如此「鴨霸」的委員會，不可思議、匪夷所思，「不要逼人太甚」。

顧立雄今天說，已經要求國民黨不可以再將不當取得財產用來支應開支，而且這段時間黨產會已經進一步掌握國民黨資金流向，會進一步要求國民黨，希望完整說明，現在還在調查，詳細情況會在適當時間跟外界報告。

他說明，黨產會認為根據中國國民黨申報公開的資料足以顯示政黨收入來源不是正當黨產來源，屬於推定是不當財產，因此才要求國民黨不可以再將不當取得財產用來支應任何必要開支。

他進一步說，要請國民黨詳閱規定，「至於要如何進一步去做瘦身，或是從事在正當財產來源的經費下去支應黨的必要開銷，這是國民黨該有的思考」。1050908

(中央社)