軍公教三節獎金遭砍 藍委指政府不負責任
國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今表示，行政院長林全在與民進黨立委舉行便當會後拍板，將砍軍公教三節獎金，那政院為何要編這預算，再讓民進黨去砍，真是一個不負責任政府。
行政院今天決定，從明年春節起將砍退休公教人員的三節獎金，預估每年可節省新台幣8.7億元。
李彥秀受訪時表示，行政院今年送來的預算書是有編三節獎金的預算，結果行政院今天與民進黨立委便當會後拍板，做這樣的調整，讓立法院來砍三節獎金，這行政院真的是一個不負責任的政府。
李彥秀說，無論是年金改革，以及軍公教的三節獎金，應整體做考量，今年這樣處理，那明年還會再編這筆預算嗎？還是都不編了？不應該是這樣東改一點、西改一點。不是政院把預算編進來，再讓民進黨去砍，國民黨與其他政黨的聲音與意見，也都沒有機會做表達。
李彥秀質疑，如果政院都要拍板定案要砍軍公教的三節獎金，那幹嘛預算中還要編；並認為這件事應從制度面去探討。1050908
(中央社)
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