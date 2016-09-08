陸今年出境旅遊 估達1.33億人次
銀聯國際與中國旅遊研究院今天發布的報告預估，中國大陸今年出境旅遊人次將達1.33億。報告還說，陸客出境目的已從觀光購物逐步轉向放慢腳步體驗旅遊地的生活。
中新社報導，這份8日發布的「2016年中國出境旅遊發展年度報告」顯示，大陸今年出境旅遊人次估計將達1.33億，年增11.5%。
而在出國旅遊目的地中，泰國、南韓、日本、越南、美國、新加坡、俄羅斯、澳洲、印尼和馬來西亞排名前10。未來，東歐、南美及中亞等地區也將成為受陸客青睞的新興目的地。
報告顯示，2015年陸客出境旅遊消費達1045億美元，年增16.6%，人均消費893美元（新台幣約2萬8100元），成長略為放緩。
報告還說，大陸出境旅遊市場已經從早期「走走走」（觀光看風景為主），到「買買買」（購物為主），再發展到「慢慢慢」（休閒度假體驗本地生活）。1050908
(中央社)
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