韓進海運破產 交通部成立專案小組
全球第7、韓國第1大貨櫃航運公司韓進海運，日前因自救計畫遭到債權銀行團否決面臨破產，衝擊全球海運生態。交通部今表示，已責成航港局會同港務公司成立專案因應小組，邀集業者研商後續相關應處作法，因應未來情勢變化，維持航運秩序及業者權益。
交通部指出，韓進海運於全球貨櫃市場占有率約3%，其中美洲線佔7.4%、歐洲線佔4%，於高雄港承租的76至78號碼頭，全年貨櫃裝卸量約77.9萬TEU（twenty foot equivalent unit），佔該港貨櫃裝卸量8%，惟其自有船舶裝卸量僅5.5萬TEU。
交通部說，韓進海運目前承租的高雄港76至78號碼頭繳款狀況正常，港務公司會持續觀察其繳款及碼頭營運情形，並協助其他靠泊韓進海運承租碼頭的海運公司改由其他碼頭泊靠，維持港口正常運作。
(中時)
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