明代晚期骨董級粉面、黑面媽祖 永駐南瑤宮安奉
媽祖回家！曾流落日本、英國兩尊明代晚期、約3百年歷史的骨董級粉面、黑面媽祖神像，10年由苗栗鴻雪藝術負責人李泰興收藏，媽祖卻數度託夢想想進駐媽祖廟，彰化南瑤宮管理人市長邱建富擲筊請示後，8日率隊護持鑾轎恭迎進駐南瑤宮。
牽線促成這椿美事前立委林滄敏說，兩個月前到苗栗拜訪友人李泰興，無意間看到佛堂上供奉的兩尊骨董級媽祖神像，李泰興告訴他，近幾年來媽祖數度託夢諭示其「大媽」、「三媽」身分，並希望進駐到中南部的媽祖廟。
「媽祖廟在中部，又有大媽、三媽之分的，非南瑤宮莫屬！」林滄敏回彰化後向邱建富提起這件事，邱建富月前邀請南瑤宮老大媽會總理張金國、聖三媽會總理黃江海，偕同林滄敏一同前往苗栗當面向媽祖請示，都獲得「聖杯」應允。
李泰興表示，這兩尊媽祖源自中國大陸，10年前經朋友輾轉從日本（粉面媽）、英國（黑面媽）帶回，經委託專家學者就造型、雕工、神韻考究，研判約為明代晚期所雕刻，應有300年以上歷史。
這些年來媽祖多次託夢，諭示希望安奉在中南部的媽祖廟，卻無法明確得知是哪一間廟，這1、2年也陸續有各地宮廟執事人員要求帶回供奉，但擲筊請示均未獲答應。
邱建富說，南瑤宮歷史悠久、神威顯赫，是中部信徒組織最大的媽祖廟，如今百年媽祖進駐，倍增光輝。李泰興表示，雖然從骨董角度來看，神尊的價值不菲，但他清楚媽祖希望回歸宮廟，南瑤宮鼎鼎有名，相信是適得其所，總算了卻多年來的心願。
南瑤宮安排了盛大隆重儀式迎請媽祖，8日下午老大媽、聖三媽分別上轎，由邱市長、林滄敏、張金國、黃江海共同率領頭旗、將軍、舞獅等陣頭護持，近200人浩浩蕩蕩前往苗栗市，將擁有300年歷史的媽祖神尊請回南瑤宮宮內永久安奉。
(中時)
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