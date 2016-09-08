族語示範教學 首度遠距直播共學
原民會表示，明天將於創新基地直播攝影棚辦理族語示範教學，這是原民會首次辦理的族語遠距直播共學，105學年度規劃與5縣市政府國民小學先行試辦，約有30所學校受益。
隨原住民族人口大量移往都市或離開家鄉，原鄉地區學校無法聘請到學生本身族語別的族語老師，即便學生有族語學習需求，但教師仍聘任不易。為此，原民會特規劃推動族語遠距直播共學計畫，維護現行原住民學生學習族語的受教權利；直播預定於明天12時40分於創新基地直播攝影棚舉行。
原民會表示，將在台北、南投共設2個攝影棚，再由族語教師選擇就近到直播攝影棚進行授課，透過攝影棚即時放送聲音影像至接收學校，以視訊方式互動教學，並規劃陪讀人員維持課堂秩序，增加學習成效。
原民會指出，直播攝影棚內的示範教學是以虛擬實境的方式呈現。授課老師背後的綠幕，將合成其他照片、圖片或影片，形成真人處於虛擬背景中的特殊場景。此外，也將使用即時錄影功能，將教學內容錄製成數位化教材，以充實教學資源及供學生未來線上自我學習。1050908?
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。