族語示範教學 首度遠距直播共學

原民會表示，明天將於創新基地直播攝影棚辦理族語示範教學，這是原民會首次辦理的族語遠距直播共學，105學年度規劃與5縣市政府國民小學先行試辦，約有30所學校受益。

隨原住民族人口大量移往都市或離開家鄉，原鄉地區學校無法聘請到學生本身族語別的族語老師，即便學生有族語學習需求，但教師仍聘任不易。為此，原民會特規劃推動族語遠距直播共學計畫，維護現行原住民學生學習族語的受教權利；直播預定於明天12時40分於創新基地直播攝影棚舉行。

原民會表示，將在台北、南投共設2個攝影棚，再由族語教師選擇就近到直播攝影棚進行授課，透過攝影棚即時放送聲音影像至接收學校，以視訊方式互動教學，並規劃陪讀人員維持課堂秩序，增加學習成效。

原民會指出，直播攝影棚內的示範教學是以虛擬實境的方式呈現。授課老師背後的綠幕，將合成其他照片、圖片或影片，形成真人處於虛擬背景中的特殊場景。此外，也將使用即時錄影功能，將教學內容錄製成數位化教材，以充實教學資源及供學生未來線上自我學習。1050908?

(中央社)