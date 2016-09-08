日媒：陸娛樂業大規模購買日漫畫使用權
日本經濟新聞中文網今天報導，近期大陸娛樂產業大量購買日本漫畫作品使用權。以「怪醫黑傑克」等漫畫著名的手塚製作去年就與約30名大陸娛樂業人士洽談相關業務。
報導引述業內人士認為，日本漫畫產業外銷漫畫原作使用權，或許能創造當下的經濟利益，但大陸同時也在學習角色設定和故事布局等，當技術成熟，趕上日本後，100%由中國製作的娛樂內容在日本走紅或許不會太遙遠。
報導指出，北京光線傳媒近期透過日本的新創企業向日本手塚製作公司購買漫畫「怪醫黑傑克」原作使用權。光線傳媒計劃起用大陸導演和演員製作首部大陸真人版「怪醫黑傑克」電影。
手塚製作表示，中國的電影和電視劇等娛樂市場正在迅速擴大，但滿足龐大需求的劇本原作數量明顯不足。
報導引述手塚製作著作權事業局局長清水義裕表示，僅手塚製作一家，2015年一年就與約30名中國娛樂相關人士洽談相關業務。此外，中國企業也多次走訪了擁有眾多原作版權的出版社等。
清水說，中國的市場規模遠超日本，成長速度也很快，更有接洽的中國企業對他直言「預算不用擔心」。他並認為，從娛樂產業來看，中國企業的發展趨勢令人驚訝。
報導指出，日本動漫製作公司近年向日本國內電視台的銷售額超過600億日圓（約新台幣200億元），但海外銷售額卻不到200億，持續不振。顯示日本的動漫市場正在趨向封閉化。
對此，清水表示，向海外出售動漫原作使用權目前或許很好，但是如果愈來愈多海外創作者能創作高品質作品，對日本而言情況會很不妙。
他指出，中國正在參照日本原作，學習角色設定和故事布局等，當中國的技術成熟並超越日本時，100%由中國製作的娛樂內容在日本走紅或許也不會太遙遠。1050908
(中央社)
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