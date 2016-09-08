IKEA全台第1家訂購取貨中心 竹縣開幕

瑞典家居品牌IKEA宜家家居，全台首家訂購提貨中心8日在新竹縣展店揭幕，一早即湧入消費者排隊入店參觀搶購。（陳育賢攝）

IKEA宜家家居全台首間訂購取貨中心8日在新竹縣展店揭幕，IKEA對於縣長邱鏡淳（右二）領導的縣府團隊讓取貨中心從零到營業只花了2個月，也不斷誇讚。（陳育賢攝）

從零到營業，只花了2個月的瑞典品牌IKEA宜家家居台灣首間訂購取貨中心，8日在新竹縣正式展店營運，IKEA高層對於縣府團隊讓該公司在短短2個月就從零到有，直豎大姆指稱讚，而民眾未來則可在網路訂購或到桃園等分店購買後就近取貨，方便又省運費。

IKEA全台首間訂購取貨中心，今天在竹北市中正東路鬧區正式營運，縣長邱鏡淳表示，此取貨中心在縣府單一窗口積極招商下，在2個月的時間內，就從無到有，並取得使用執照正式營運，代表縣府招商引資的具體成果，同時竹北店的成立，也提供了在地就業工作機會。

他說，IKEA在全世界有43國349處門市，是許多人的傢飾選擇，此次進駐竹北，顯示縣府在招商引資方面又邁進一步，他同時歡迎國內外廠商，到新竹縣生根投資發展。

IKEA目前於新莊、桃園、敦化、台中、高雄等地設有5間分店，此次於竹北設立的訂購取貨中心，是IKEA第1家在台灣成立的訂購取貨中心，由於是最鄰近住宅區的IKEA店，加上也有400多項產品展示，昨天一早即吸引大批IKEA迷，排隊入場參觀搶購。

IKEA台灣總經理艾卓思（Adrian Worth）表示，有鑑於新竹地區的消費者都會到IKEA桃園店購買，為了便利新竹地區的消費者，才特別在新竹開了全台第1間訂購取貨中心，未來民眾可在其它分店購買或上網訂購後，於此提貨，方便又可省下一筆運送費。

(中時)