女性該怎麼穿得體 穆斯林這麼說
面對最近歐洲各國屢見的罩袍（burqa），和布基尼（Burqini）禁令，在穆斯林為主的國家內進行了一份調查，同意女性不該被限制穿著的比例，有4個國家接近5成贊成。其中對女性限制最嚴格的沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia），贊成比例竟高達4成7。
據英國獨立報（The Independent）報導，美國密西根大學社會研究中心（University of Michigan Institute for Social Research）在中東北非地區的7個穆斯林主體國家進行一項調查，調查這些民眾是否認同，女性在公眾場合的穿著不該有任何限制。調查結果顯示，突尼西亞（Tunisia）和土耳其贊成的比例突破5成、黎巴嫩和沙烏地阿拉伯則有4成多的人支持，而伊拉克、埃及和巴基斯坦則只有不到3成的人認同。
這個結果中，沙烏地阿拉伯的答案最讓人震驚。畢竟沙國是「全球知名」的限制女權國家，女性不得開車、出門必須有父兄或丈夫陪同，更立法嚴格要求女性必須穿著全身罩袍，而卻有近5成的人認同女性不該被限制穿著，其中間的差異耐人尋味。然而，仍有許多國家的出於宗教或相關理由以法律限制女性服裝，像是伊朗、阿拉伯聯合大公國（UAE）、印尼、莫三比克（Mozambique）和俄羅斯等。
但在強調人身自由的歐洲，卻陸續出現許多禁穿伊斯蘭教服飾的法令，他們認為罩袍遮住幾乎9成以上的身體特徵，擔心被恐怖分子利用而引發恐攻，同時避免當地民眾的恐慌，才會利用這些理由來限制穿著的權利。如法國坎城（Cannes）之前對布基尼的禁令，雖在眾人抗議後被最高行政法院判定違法，但仍保留部份的審查權力給予地方執法機構，一旦有需要即可以「個案」執行。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。