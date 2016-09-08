女性該怎麼穿得體 穆斯林這麼說

對穆斯林女性的罩袍（Burqa）禁令在歐洲各國引發爭議。（達志影像/Shutterstock）

面對最近歐洲各國屢見的罩袍（burqa），和布基尼（Burqini）禁令，在穆斯林為主的國家內進行了一份調查，同意女性不該被限制穿著的比例，有4個國家接近5成贊成。其中對女性限制最嚴格的沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia），贊成比例竟高達4成7。

據英國獨立報（The Independent）報導，美國密西根大學社會研究中心（University of Michigan Institute for Social Research）在中東北非地區的7個穆斯林主體國家進行一項調查，調查這些民眾是否認同，女性在公眾場合的穿著不該有任何限制。調查結果顯示，突尼西亞（Tunisia）和土耳其贊成的比例突破5成、黎巴嫩和沙烏地阿拉伯則有4成多的人支持，而伊拉克、埃及和巴基斯坦則只有不到3成的人認同。

這個結果中，沙烏地阿拉伯的答案最讓人震驚。畢竟沙國是「全球知名」的限制女權國家，女性不得開車、出門必須有父兄或丈夫陪同，更立法嚴格要求女性必須穿著全身罩袍，而卻有近5成的人認同女性不該被限制穿著，其中間的差異耐人尋味。然而，仍有許多國家的出於宗教或相關理由以法律限制女性服裝，像是伊朗、阿拉伯聯合大公國（UAE）、印尼、莫三比克（Mozambique）和俄羅斯等。

但在強調人身自由的歐洲，卻陸續出現許多禁穿伊斯蘭教服飾的法令，他們認為罩袍遮住幾乎9成以上的身體特徵，擔心被恐怖分子利用而引發恐攻，同時避免當地民眾的恐慌，才會利用這些理由來限制穿著的權利。如法國坎城（Cannes）之前對布基尼的禁令，雖在眾人抗議後被最高行政法院判定違法，但仍保留部份的審查權力給予地方執法機構，一旦有需要即可以「個案」執行。

(中時電子報)