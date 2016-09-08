自由車》馮俊凱改披巴林美利達戰袍 參加頂級賽事

馮俊凱改披巴林美利達車隊戰袍征戰2017國際頂級賽事。(圓創運動行銷)

台灣自由車一哥馮俊凱，未來車隊合約動向備受關注，在台灣自行車大廠美利達的牽線之下，明年將確定轉披「BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM」(巴林‧美利達車隊)戰袍，已有2年一級車隊資歷的阿凱，更獲得新車隊肯定，簽下為期3年的複數年合約！阿凱在未來的日子裡，將秉持最謙遜的態度，於新車隊中繼續努力學習，並期許能不斷突破自己，達成車隊所交付的所有任務，在世界頂級賽事中征戰。

台灣自由車一哥馮俊凱加盟巴林美利達車隊，盼能提升自我實力。(圓創運動行銷)

國際自由車總會UCI將在今年年底重新核發所有ProTeam一級職業車隊的執照，備受台灣車迷關心的「Team Lampre Merida」將影響馮俊凱的未來動向，早在今年七月，台灣美利達就已向阿凱提出邀請，邀請阿凱加入巴林‧美利達車隊，在正式與車隊接洽後，雙方順利取得共識，將簽定一個保障雙方權益的3年複數年合約，阿凱將於2017-2019年轉披巴林‧美利達車隊戰袍。

巴林美利達車隊經理Brent Copeland表示，馮俊凱是台灣最好的公路暨場地賽選手，也是主集團當中，表現最為賣力的選手之一。無論從我個人與阿凱合作的這幾個賽季，或者從他對於這份工作投入的專注，都再再證明了這位職業車手的份量。阿凱有相當好的突圍能力，不僅經常在領先集團當中現身，當車隊需要他的協助時，他也總是義不容辭。2017年對於阿凱來說，會是很不一樣的一年，很有機會看到他美夢成真，在三大賽的舞台登台亮相。同時，藉由馮俊凱的加入，也向大家展示巴林•美利達車隊的經營哲學，我們認為，組成一支國際化的車隊，對於今日的自行車運動至關重要；透過阿凱的努力，我們也相當期待看到台灣的國旗，在主集團當中飄揚。

目前巴林‧美利達車隊已簽下不少國際知名選手，包括三大環賽冠軍名將Vincenzo Nibali、斯洛維尼亞國家冠軍Luka Pibernik，據了解日本明星車手新城幸也亦有極大的機率會加入；而阿凱明年的賽事計劃，將在年底的車隊會議中公佈，巴林-美利達職業車隊將規劃最適合阿凱的賽事，讓阿凱可以有計劃性的朝更高等級的賽事前進，目標朝阿凱的夢想三大賽邁進。

阿凱將於九月中旬出賽香港的CRT Criterium賽事，以及十月底的Taiwan KOM Challenge賽事，緊接著將備戰自由車全國錦標賽，目標蟬聯台灣冠軍衫，完成四連霸；接著將接受自由車協會的徵召，代表台灣出賽環沖繩賽事！

(中時電子報)