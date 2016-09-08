滿漢御品𤆵燒牛肉麵開賣 民眾熱烈搶購

來自俄羅斯的「成小龍」(圖左)排隊搶購「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」，與滿漢御品開發者阿桂師(圖右)合影。(統一滿漢御品提供)

民眾劉先生開心搶購到6箱7-11台金門市開賣「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」。(徐力剛攝)

即食麵「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」下午於台北101購物中心7-11台金門市開賣，限量1,688碗，半小時已銷售近千碗，現場民眾熱烈搶購。

滿漢御品開賣不僅有民眾清晨就來排隊，排隊隊伍也出現外國朋友身影，來自俄羅斯的Grigory Grushin非常喜歡中華文化，將自己中文名取為「成小龍」。成小龍說，三年前來台灣後就愛上台灣牛肉麵滋味，從小在俄國長大，俄羅斯冬天非常冷所以喜歡喝熱湯暖身，滿漢御品𤆵燒牛肉麵湯頭比清燉濃郁、比紅燒清淡，有媽媽燉湯的味道，可一解思鄉之愁。

(中時)