F4情誼不變 吳建豪密訪仔仔「這位帥爸爸是誰？」

吳建豪參加完朱孝天婚禮後,到台北密訪仔仔。(圖/公關照;取自VanNess吳建豪微博)

網友開心看到久未露面的仔仔。(圖/取自VanNess吳建豪微博)

F4成員朱孝天日前在峇里島風光娶大陸女星韓雯雯,除了原本就說好會到場的吳建豪,言承旭也意外現身獻驚喜,並強調「F4是一代人的象徵」,雖少了周渝民(仔仔),但他們感情仍是很好,而吳建豪今(8日)在微博秀出密訪剛當爸爸的仔仔合影,再次用行動證明兄弟之情不變。

言承旭日前驚喜現身朱孝天婚禮,他為參加好友婚禮,特地將原有的工作排開,相當有義氣,雖當天可惜只有F3合體,獨缺為了剛生產老婆的仔仔,言承旭仍表示:「兄弟的婚禮到場是必然的,還好給他的驚喜我做到了;F4是一代人的象徵,不論是F1、2還是3,都只是一個數字,數字代表不了任何的兄弟情誼,其實我們都很好。」

稍早,回到台灣的吳建豪分享與戴口罩的仔仔合影,他開心說:「這位帥爸爸是誰?Congrats on your new born baby girl~(恭喜迎接你的女兒)」,網友也開心說:「美作,難道你是把西門的喜糖帶給類嗎?」、「你兩個見面啦!V2都很帥」、「去見仔仔的仔仔嗎?」

(中時電子報)