F4情誼不變 吳建豪密訪仔仔「這位帥爸爸是誰？」

吳建豪參加完朱孝天婚禮後，到台北密訪仔仔。（圖／公關照；取自VanNess吳建豪微博）

網友開心看到久未露面的仔仔。（圖／取自VanNess吳建豪微博）

F4成員朱孝天日前在峇里島風光娶大陸女星韓雯雯，除了原本就說好會到場的吳建豪，言承旭也意外現身獻驚喜，並強調「F4是一代人的象徵」，雖少了周渝民（仔仔），但他們感情仍是很好，而吳建豪今(8日)在微博秀出密訪剛當爸爸的仔仔合影，再次用行動證明兄弟之情不變。

言承旭日前驚喜現身朱孝天婚禮，他為參加好友婚禮，特地將原有的工作排開，相當有義氣，雖當天可惜只有F3合體，獨缺為了剛生產老婆的仔仔，言承旭仍表示：「兄弟的婚禮到場是必然的，還好給他的驚喜我做到了；F4是一代人的象徵，不論是F1、2還是3，都只是一個數字，數字代表不了任何的兄弟情誼，其實我們都很好。」

稍早，回到台灣的吳建豪分享與戴口罩的仔仔合影，他開心說：「這位帥爸爸是誰？Congrats on your new born baby girl~（恭喜迎接你的女兒）」，網友也開心說：「美作，難道你是把西門的喜糖帶給類嗎？」、「你兩個見面啦！V2都很帥」、「去見仔仔的仔仔嗎？」

(中時電子報)