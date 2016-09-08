政院拍板太陽光電計畫 二年計畫舖路15億瓦
為加速推動再生能源，行政院會今拍板「太陽光電2年計畫」，計畫在2年內達到1.52GW（10億瓦）發電量，在2025年達成20GW目標，屆時可帶動總投資1.2兆元，促進10萬人就業，屆時需3萬多公頃土地舖設。
行政院長林全在會中指示經濟部設立單一窗口，協助排除相關障礙，加速行政流程，由行政院能源及減碳辦公室積極協助跨部會整合及後續管考工作。
能源局長林全能表示，太陽光電2年推動計畫設定到2018年，屋頂型太陽光電目標量達到910MW（百萬瓦）、地面型達到610MW，合計1520MW（1.52GW）。
其中屋頂型太陽光電將從四面向推動，包括中央公有屋頂像是國營事業、機關學校等，將全面盤點設置，以及工廠、農業設施和民宅屋頂等。
地面型，林全能說，會檢討鹽業用地，不涉及濕地約有803公頃將優先推動。此外還有掩埋場及已受污染土地、水域空間如水庫、埤塘，以及嚴重地層下陷、不利耕種的區域。
林全能表示，台鹽和中鋼都很積極，很多國內廠商也都有意願，例友達聯電等。二年計畫1.52GW舖路目標量預估可以帶動912億元投資，增加9000多人就業。
(工商)
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