車上裝瓦斯筒疑恐攻 法警聖母院逮人

圖為巴黎警方於巴黎聖母院前值勤照。（圖／美聯社）

法國警方7日在巴黎聖母院發現了一輛載有瓦斯筒的車子，而逮捕了當時正駕駛這輛車子的情侶，這是巴黎警方在不到24小時的時間內，以恐攻嫌疑逮捕的第二對情侶。

據了解，因警方在Montargis區，距離巴黎市中心110公里以南的地方，注意到一輛無車牌且行徑可疑的車子，才得以逮到這對情侶。據了解，車上的六罐瓦斯筒中，有五罐是裝滿瓦斯的。但除了瓦斯筒外，警方並未在車上發現其他可疑物品，包括引爆瓦斯筒的啟動裝置。

警方另外表示，該車車主就是被他們列為看管名單的嫌疑犯。警方還表示他們目前正積極尋找該車主的女兒，因為她早已被列為極端化的危險份子。

這是巴黎警方在24小時內抓到的第二對有恐攻嫌疑的情侶，前一晚被逮捕的情侶現正拘禁在警局法國反恐調查單位表示，自一連串的恐攻後，檢調單位已將全國警戒升至最高以免國家再次受到攻擊。

(中時電子報)